Con oltre 100mila spettatori giornalieri NoiTv al Top di Auditel anche in estate

Un risultato eccezionale per NoiTv che in un periodo di riscoperta della tv locale da parte del grande pubblico, grazie a una informazione autorevole e puntuale e alla capillarita’ del segnale digitale terrestre televisivo sui canali 10 e 510 in alta definizione, ha riscosso l’ennesimo successo di ascolti consolidando i dati registrati nel periodo Lockdown. La scelta di puntare su una informazione senza clamori ma anche senza silenzi, sulla valorizzazione del territorio con trasmissioni dedicate alla Lucchesia, la Garfagnana e la Versilia e con una costante e crescente apertura all’informazione Toscana, premia un gruppo di lavoro che nel tempo ha saputo imporsi con numeri importanti in tutte le fasce orarie del palinsesto. Ed è grazie al successo fra i telespettatori che ci siamo confermati anche come punto di riferimento per gli operatori del settore televisivo e commerciale. Per questo siamo stati scelti dalle piu’ importanti televisioni umbre ed emiliane per riproporre su quei territori produzioni come il Caffe’ della Versiliana, o l’appuntamento estivo con lo sport del Football Planet. Una estate che dopo la dirette del Palio della Balestra di Lucca, della Motomessa di San Pallegrino in Alpe e delle serate di premiazione del Carnevale di Viareggio, sara’ segnata da altri grandi appuntamenti. A partire dalla diretta di venerdì prossimo dal Gran Teatro Puccini di Torre della Lago della Tosca: un evento senza precedenti nella storia del Festival Pucciniano che NoiTv bissera’ anche il 21 agosto con la diretta della Butterfly.

di Redazione