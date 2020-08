Del Ghingaro, partita la corsa al secondo mandato: “Oggi la gara per i lavori alla Terrazza”

50 minuti di intervento per ripercorrere i cinque anni di mandato, per presentare liste e partiti a sostegno (salutando e ringraziando Matteo Renzi e Enrico Rossi) ma anche per annunciare alcuni colpi a sorpresa destinati a far subito discutere, soprattutto gli avversari.

Del Ghingaro ha mostrato gli atti che autorizzano finalmente il via ai lavori per il rifacimento della Terrazza della Repubblica, bloccata nel degrado da anni e contestata dalle opposizioni: già oggi verrà pubblicata la gara per arrivare a brevissimo ad assegnare i lavori per la ripavimentazione in travertino. Nei prossimi mesi il via ai lavori per la Passeggiata da piazza Mazzini al Principe di Piemonte. Parlando di bilancio, “i conti sono persino migliori del previsto” – ha detto Del Ghingaro, prima di annunciare di ritirare dal piano triennal delle opere pubbliche gli stanziamenti relativi agli immobili da alienare, tra cui la Casa delle Donne. Dunque non sarà messa in vendita. Tra le note dolenti invece il mercato di piazza Cavour: il project financing approvato dal Consiglio comunale a inizio maggio si è fermato per un ricorso al Tar presentato pochi giorni fa. “Ma noi andremo a dritto come sempre” – ha affermato il sindaco.

di Redazione