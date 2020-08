Forte dei Marmi a misura di bici: consegnata la bandiera Fiab

A oggi è stato attribuito a 127 comuni italiani, 7 in Toscana, il primo in Versilia. La pista ciclabile sul lungomare, quella diretta verso Querceta (ancora da completare), il progetto “Al lavoro in bici – Bike to work”, sono valsi il vessillo giallo a Forte dei Marmi dove spostarsi in bici è un must da sempre per turisti e residenti. Quattro smile su cinque, unico in Italia, ma questo non basta.

Il sindaco Bruno Murzi ha annunciato uno studio professionale per individuare dove e come costruire nuove piste ciclabili. Testimonial della consegna Pippo Pozzato, ex ciclista, fresco reduce dell’organizzazione dei campionati italiani in Veneto domenica scorsa, oggi frequentatore della Versilia.

di Redazione