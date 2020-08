Forza Italia: Mallegni commissario regionale

Mugnai ha lasciato l’incarico in disaccordo con la scelta di candidare alle prossime regionali Marco Stella, Presidente del Consiglio uscente, come capolista nel collegio fiorentino. Una scelta non digerita dall’ex coordinatore che non ha raccolto l’invito dei colleghi azzurri a tornare sui propri passi.

“La situazione in cui ci troviamo oggi non è delle più semplici, nonostante il lavoro svolto sin qui dall’amico e collega Stefano Mugnai al quale va il mio ringraziamento” – dichiara il senatore Mallegni, ex sindaco di Pietrasanta. “Tutti i quadri del partito, gli iscritti e gli amici che da sempre ci sostengono hanno di fronte una grande sfida per riuscire ad offrire un contributo determinate per strappare la Toscana alla sinistra dopo 50 anni. Nei prossimi giorni riunirò il coordinamento regionale per poi iniziare un giro in tutte le provincie per parlare con tutti. Buon lavoro a tutti e grazie al Presidente Berlusconi pe la fiducia che ci ha accordato.”

di Redazione