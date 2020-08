L’Ambito turistico vuole decollare: nasce visitversilia.net

Dopo la brochure cartecea Versilia 2020 illustrata a metà luglio è il secondo risultato realizzato dal neonato Ambito. Saranno strumenti utili nei prossimi appuntamenti fieristici coordinati da Toscana Promozione, negli incontri con gli operatori e sulle home page dei comuni. Allo stesso tempo è stata lanciato un nuovi sito Visitversilia.net che raccoglie informazioni utili al turista, legato a VisitTuscany e alla campagna “Rinascimento senza fine” . I primi due video promozionali sono stati realizzati dalla HF4 (Have fun for) di Roma con la regia del fortemarmino Matteo Raffaelli.

L’Ambito si appoggia al Centro di Studi turisticiti di Firenze per la redazione del piano generale e al Consorzio di Promozione turistica per il coordinamento degli uffici di informazione e delle Proloco.



“E’ un momento “epocale” per la Versilia” – ha commentato il sindaco Bruno Murzi, presidente dell’Ambito – che trova finalmente in un lavoro serio e professionale le basi per un futuro unitario di promozione”.

di Redazione