Lucca: più di 18.500 vetture Euro 0 ancora in circolazione

E il quadro peggiora ulteriormente se si allarga l’analisi. Considerando le automobili Euro 0-1-2-3 si arriva, in totale, a 68.377; vale a dire che più di 1 auto su 4 potenzialmente in strada nella provincia di Lucca (26,05%) ha 15 anni o più di anzianità. Considerando l’intera Toscana, come sono distribuite a livello provinciale le auto Euro 0? Se si guarda al rapporto percentuale, la maglia nera della regione spetta alla provincia di Arezzo (8,07%, 19.617 veicoli), seguita da Massa-Carrara (7,80%, 9.643 veicoli), Siena (7,62%, 14.392 veicoli), Grosseto (7,61%, 11.417 auto) e Lucca (7,12%, 18.683 auto). Continuando a scorrere la classifica troviamo le province di Pistoia (7,08%, 13.727 auto) e Pisa (6,55%, 18.461 vetture) seguite, a pari merito, da quelle di Prato e Livorno (6,25%, pari, rispettivamente, a 10.118 e 12.894 veicoli). Chiude la graduatoria regionale la provincia di Firenze (6,13%, 36.994 autovetture). Tuttavia il quadro generale che se evince è che il parco macchine regionale risulta piuttosto obsoleto e che la pandemia non ha certamente aiutato ad una uso rinnovo. E anche Lucca non sta benissimo.

di Redazione