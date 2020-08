COVID – 19: 14 nuovi positivi in Provincia

PIANA DI LUCCA: 1 caso

Lucca 1,

VERSILIA: 13 casi

Viareggio 9 (4 stesso gruppo familiare), Pietrasanta 2 (contatti di casi), Camaiore 2 (contatti di casi)

I 13 casi della Versilia fanno parte di situazioni molto diverse. Fra queste:

– 4 appartengono allo stesso gruppo familiare. Non sono residenti in Toscana e stanno rientrando nella Regione di provenienza

– 1 residente in altra USL della Toscana è tornato al domicilio

– 2 residenti in altra Regione tornano al domicilio

– 2 contatti lavorativi di caso già noto

