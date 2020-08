Scomparso Giampaolo Paoli, noto gestore di locali in Darsena

Avrebbe compiuto 79 anni il prossimo ottobre, Giampaolo Paoli, conosciuto da tutti come Paolo, che era malato dal dicembre scorso, che è deceduto presso la casa di cura San Camillo a Vittoria Apuana, dove era ricoverato. Originario di Lucca si è trasferito a Viareggio, dove si è sposato con Paola, dalla quale ha avuto i figli Stefano e Stefania. Ha gestito una serie di locali dal bar Sportivo in Darsena, al famoso night club Il Gabbiano sul viale Europa, dove si è esibita con una certa frequenza Ilona Staller, in arte Cicciolina,poi sempre in Darsena ha gestito il Las Vegas, sul molo il Flanery e per anni il bar all’interno dello stadio dei Pini. E’ stato il rappresentante dei titolari dei locali del viale Europa. Era un appassionato del calcio e dello sport in particolare, è stato prima socio e poi consigliere anche del Cgc Viareggio, ha fondato la squadra di calcio del Gabbiano prima e poi del Viareggio 92, arrivata in Seconda categoria che giocava le sue partite allo stadio dei Pini. Era tifoso della Lucchese e del Milan. Ma ha avuto anche una parentesi in politica era iscritto al Psi. Molte sono le attestazioni di affetto giunte alla famiglia . La salma è esposta alla Croce Verde ed il funerale è fissato giovedì alle 16 alla chiesa di S.Rita al quartiere ex campo d’aviazione dove viveva con la moglie.

di Redazione