Toscana a sinistra: la squadra lucchese di Tommaso Fattori

Francesca Trasatti, avvocata penalista. Filippo Barsi, studente e portavoce dei Giovani Comunisti di Lucca. Ersilia Raffaelli presidente della Casa delle Donne di Viareggio. Pietro Lazzerini, ex vice sindaco di Pietrasanta. Antonella Serafini, nota critica d’arte viareggina. Andrea Dini sindacalista Filcams. E ancora Federico Camici Roncioni e Roberta Bianchi, due volte consigliera comunale a Lucca.

La difesa delle spiagge libere, lo stop a grandi infrastrutture ritenute dannose per il territorio – come l’asse di penetrazione a Viareggio – e più in generale la tutela dell’ambiente sono i temi prioritari nell’agenda di Fattori, consigliere regionale uscente.

di Redazione