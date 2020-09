A Marlia nascerà un grande parco pubblico di circa 6mila metri quadrati

L’area verde attrezzata sarà situata nella zona compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli. Il Comune, grazie ad una convenzione con i privati nell’ambito di un progetto di piano attuativo siglata venerdì mattina, è divenuto proprietario del terreno dove sorgerà il parco. Il Comune si metterà al lavoro sin da subito per progettare il nuovo parco, fruendo anche della possibilità del bando di finanziamento della Regione Toscana per la messa a dimora di nuovi alberi.

di Guido Casotti