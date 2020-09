Al Baja Adriatico-Marche successo di Andrea Luchini nel Suzuki Challenge

La Terra delle Marche ha ospitato il Baja Adriatico-Marche, terzo round stagionale per i protagonisti del Campionato Italiano Cross Country e gli sfidanti della 21esima edizione del Suzuki Challenge, gara svoltasi in provincia di Macerata, A dominare e quindi vincere l’appuntamento dell’Adriatico è stato Andrea Luchini, insieme a Piero Bosco. Il pilota lucchese ha corso una bellissima gara ottenendo lo scratch sulla prova finale, la vittoria in gara nel Suzuki Challenge e il massimo dei punti per la classifica di Campionato Italiano Veicoli di serie T2-T2N. Un solo punto separa adesso Bordonaro (77) e Luchini (76) nella classifica del campionato che tornerà con il Tuscan Rewind ultima prova stagionale in programma il 21 e 22 novembre.

di Guido Casotti