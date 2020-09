Associazioni escluse dalle palestre causa Covid, l’appello del Coni: “Attività a rischio”

Garantire il distanziamento, la vigilanza negli spogliatoi, e tutti i rigorosi protocolli anti contagio – in ambienti scolastici specialmente – può diventare molto oneroso e complicato. E così ci sono dirigenti che, per non rischiare, preferiscono non concedere le palestre per la stagione agonistica ormai in partenza. “Dobbiamo trovare soluzioni” – è l’appello di Stefano Pellacani, delegato provinciale del Coni, pronto a dialogare con le istituzioni e il mondo scolastico.

In provincia di Lucca sono circa mille le associazioni sportive regolarmente iscritte al registro Coni. L’incertezza attuale si somma ai danni subiti nel lockdown e ad una carenza generale di impianti.

di Redazione