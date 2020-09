Camaiore-Massarosa, derby-show in Seconda categoria

Il Camaiore voleva riscattarsi dalla sconfitta subita con il Viareggio 7-1 (che riposava) ed era passata in vantaggio con Dini, il raddoppio di Luisotti su rigore, poi Matrone accorcia le distanze , il pareggio di Ragghianti ed il gol partita al 90′ è di Misuri. Domenica prossima sarà decisiva Massarosa-Viareggio con i bianconeri in vantaggio nella differenza reti e che quindi hanno a disposizione due risultati su tre per il passaggio del turno.

Anche il secondo turno è terminato 1-1, in quello precedente era stata la Massese a pareggiare in extremis in casa della Pontremolese. Per il passaggio del turno sarà decisiva la gara di domenica prossima a Massa tra i bianconeri e i rossoblù della San Marco. Con un gol di Filippi all’ultimo minuto, la Pontremolese acciuffa un pareggio per 1 a 1 in casa della San Marco Avenza per la Coppa Toscana di Eccellenza che aveva segnato con Fusco su calcio di rigore.