Dal 1° ottobre via alla caccia al cinghiale anche nei campi agricoli

Delibera che ha introdotto la possibilità di svolgere la caccia agli ungulati in braccata, quindi con i cani, anche nelle aree non vocate per il periodo ottobre-dicembre 2020. Regole rigide però: due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì, con inizio dopo le ore 10.

Il provvedimento, invocato da tempo dagli agricoltori, ha come obiettivo quello di aumentare il prelievo venatorio di cinghiali e quindi ridurre i danni che questi provocano alle colture. In questo periodo dell’anno a essere colpite sono le viti, ma anche le semine autunnali.

“Gli animali sono in continuo aumento e distruggono le nostre coltivazioni, noi ogni giorno dobbiamo fare i conti ingenti danni” commenta il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri, che lancia però un appello ai cacciatori. “Questo tipo di caccia va praticata con attenzione: gli inteventi devono essere mirati e risolutivi, eseguiti in sicurezza e nel rispetto del mondo agricolo.”

La presenza massiccia di cinghiali viene spesso denunciata in tutta la provincia di Lucca, dalla Macchia Lucchese alle zone montuose. Questo video è stato girato da un telespettatore nelle settimane scorse a Vagli Sotto, in Garfagnana, e mostra le vie del borgo invase dagli animali. Una situazione frequente che esaspera i residenti.

di Redazione