Il Ministro Lorenzo Guerini rende omaggio a Villa Collemandina devastata 100 anni fa

Una cerimonia riservata eppure solenne e significativa quella che si è svolta lunedì mattina a Villa Collemandina, nel centesimo anniversario del terremoto del 1920, con l’attesa presenza del ministro degli interni Lorenzo Guerini. La cerimonia è stata estremamente partecipata sia dagli amministratori locali che dalla popolazione e dal mondo del volontariato. A Villa Collemandina con il ministro, accompagnato dal senatore Andrea Marcucci, anche il capo del dipartimento di protezione civile Angelo Borrelli. La presenza di tali autorità ha reso quindi più solenne e di significato l’anniversario che si è celebrato nel paese che fu il più colpito dal tragico terremoto del 1920. Presso la chiesa la cerimonia di ricordo, comn il ministro che ha preso la parola dopo l’intervento del sindaco di Villa Collemandina, rimarcando l’importanza del sistema di protezione civile e di difesa del suolo in territori come la Garfagnana, ma anche della sensibilità che non deve mai mancare su queste tematiche in previsioni di queste grandi catastrofi che possono, purtroppo, colpire il suolo nazionale in ogni momento.

Il ministro, così come Borrelli, hanno ringraziato anche le forze dell’ordine e tutto il mondo del volontariato per il loro importante lavoro e per quanto anche hanno fatto durante i mesi difficili del lockdown. Guerini, ma anche Borrelli hanno dichiarato di essere rimasto molto colpiti dall’organizzazione del volontariato di protezione civile sul territorio, come poi il ministro ha rimarcato anche in occasione dell’inaugurazione dei cinque moduli di pronto intervento degli Autieri Garfagnana che sono stati presentati nel campo sportivo del paese e che andranno a rafforzare la dotazione della colonna mobile regionale. Prima dell’inaugurazione, nel chiostro accanto alla chiesa, la deposizione di una corona di alloro e soprattutto la scopertura di una lapide a ricordo del centesimo anniversario del tragico evento del 7 dicembre del 1920. Il ministro successivamente ha visitato anche il centro intercomunale di protezione civile di Ortomurato a Castelnuovo Garfagnana

di Redazione