Rosato, prima dell’incontro con i simpatizzanti a Lucca, è arrivato in Passeggiata a Viareggio per incontrare i candidati alle prossime comunali e regionali di Italia viva, partito che a Viareggio sostiene la ricandidatura di Giorgio Del Ghingaro e in Regione la corsa a presidente di Eugenio Giani, ritenuto come noto molto vicino a Renzi. Per Italia viva sarà un primo test elettorale importante.

di Redazione