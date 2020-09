Le meraviglie dell’arte protagoniste al MuSa

Martedì invece alle 18 è la volta di Canova, nel bis della proiezione del documentario di Francesco Invernizzi sul maggior esponente del neoclassicismo in scultura, già proiettato con successo a luglio, che sarà introdotto anche da Vittorio Sgarbi come presidente della Fondazione Canova di Possagno. Grande attesa poi per l’evento di venerdì 11 settembre alle 18 per la proiezione di Wunderkammer – le stanze della meraviglia, l’ultimo docufilm di Invernizzi che ha suscitato forte interesse come viaggio tra le rarità del mondo, come ci spiega Alessandro Romanini, docente dell’Accademia di Carrara che introdurrà gli appuntamenti.

di Redazione