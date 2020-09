Il Premio “Romano Silva” 2020 va alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi

La premiazione è avvenuta nella suggestiva cornice dei sotterranei del baluardo San Regolo, presso l’Orto botanico, durante la seduta di apertura della nuova annata dei Lions Club Lucca Le Mura. Beatrice Venezi è fra i primi direttori d’orchestra donna in Italia, la più giovane in Europa e la più giovane al mondo ad essersi esibita in teatri di rilievo internazionale.

di Guido Casotti