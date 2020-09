Pro Cycling Team Fanini brilla con Leonora Geppi alla “Due giorni in rosa”

Menzione particolare per Leonora Geppi che è salita sul podio della prima prova, la “Cronometro per Adele”, conquistando il posto d’onore a 4 secondi dalla vincitrice Francesca Selva. Leonora (livornese, non ancora 21enne) è finita nel marcatore anche nella seconda gara, stavolta in linea “Trofeo Inalpi”, dove ha terminato la sua fatica in 11esima posizione. Bene anche Francesca Balducci (pisana, 24 anni) che in questa corsa conclusiva è finita 10a, appena davanti alla compagna di squadra; per la cronaca, in questo caso, a passare per prima sotto il traguardo è stata Silvia Pollicini. I prossimi due appuntamenti sono: il 27 settembre a Valvasone (in Friuli), poi il 4 ottobre a Marostica.

di Guido Casotti