Prodotti in pelle con false griffes, la Gdf arresta sette persone

L’associazione criminale, operante in Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, curava tutti i passaggi della produzione: l’approvvigionamento di cartellini e confezioni varie, la lavorazione della pelle e la vendita, finanche in negozi di lusso in Canada, Cina, Repubblica Popolare di Corea, Austria e Germania.

È stato disposto un sequestro preventivo per equivalente dell’illecito profitto, quantificato in 5 milioni di euro, nel corso delle attività sono stati sequestrati più di 50.000 prodotti falsi e macchinari per la stampa su pelle. Sono indagati 21 soggetti, implicati a vario titolo nell’attività illecita.

di Redazione