Zingaretti a Viareggio per Del Ghingaro e Giani contestato dagli ex del Pd

Accompagnato dal capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci e dal deputato versiliese Umberto Buratti, Zingaretti ha incontrato Eugenio Giani – candidato alla carica di Presidente della Toscana – e il sindaco Giorgio Del Ghingaro, sostenuto anche dal Pd.

Ad attendere il segretario dem anche una contestazione organizzata dagli iscritti e candidati di “Più democrazia per Viareggio”, lista che sostiene la candidatura di Sandro Bonaceto. Si tratta degli ex esponenti del Pd viareggino, commissariato dalla segreteria regionale per sostenere la candidatura di Del Ghingaro, che hanno aspramente criticato Zingaretti manifestando con striscioni, cori e slogan, indignati per il commissariamento della segreteria viareggina che – come noto – aveva già espresso il proprio appoggio per la candidatura di Bonaceto.

di Redazione