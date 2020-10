Acqua depurata dalle piante per dare ossigeno al lago di Massaciuccoli

Il lavoro complessivo, finanziato da Regione Toscana per 2,5 milioni di euro, è stato diviso in due fasi: la sistemazione idraulica per la gestione delle acque in ingresso e in uscita e la realizzazione degli ambienti, dove avverrà il processo naturale di fitodepurazione, ovvero dove l’acqua viene purificata. Si tratta di creare piccoli ambienti tipici delle aree umide: stagni naturali e laghetti, posti in sequenza e a livelli differenti, dove l’acqua defluisce lentamente lasciando lungo il percorso un’alta percentuale di sostanze nutrienti che verrà assorbita dalle piante, in grado da sole di trattenere dal 50% al 70% di nitrati e fosfati di cui le acque delle zone agricole della bonifica di Vecchiano sono ricche. Un processo di purificazione naturale, per semplice decantazione: le acque restano nel sistema per una decina di giorni, il tempo sufficiente per ottenere il massimo risultato.

“Una volta a regime, la nuova area di fitodepurazione produrrà circa 300 litri al secondo di acqua depurata per il Lago di Massaciuccoli – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Ismaele Ridolfi – Con l’immissione diretta porterà un grande vantaggio a tutto l’ambiente lacustre e all’ecosistema. Un “dono” di acqua depurata per il Lago afflitto da anni da ben noti problemi di eutrofizzazione.”

di Redazione