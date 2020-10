Export, crollo della nautica mentre crescono cartario e biomedicale

L’andamento delle esportazioni in Toscana è stato in linea con la media italiana nel primo semestre 2020, registrando un calo del 15%, ma il dato relativo ai soli distretti produttivi tradizionali della regione è più pesante, con un calo del 31% anno su anno. E’ quanto emerge dal Monitor di Intesa Sanpaolo, secondo cui registrano un buon andamento solo farmaceutica e biomedicale (+28%), e in misura minore il cartario di Lucca (+4,5%). I comparti distrettuali più penalizzati, s sono la moda (-37%) e il settore dei mezzi di trasporto che risente del calo in entrambi i distretti della nautica di Viareggio (-56,1%) e della camperistica della Val d’Elsa (-16,6%). Segno negativo anche per i distretti sistema casa (-31,4%) e meccanica (-14,9%) a causa soprattutto delle restrizioni agli spostamenti del secondo trimestre che hanno impattato sulla possibilità di installare e gestire impianti a distanza.

di Redazione