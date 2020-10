Fim Cisl Toscana Nord rinnova RSU e RLS in Kme e Em Moulds di Fornaci

La Fim Cisl Toscana nord presenterà i suoi candidati anche in KME, Passigni Cesare e Giannasi Alessio. Grande soddisfazione per il sindacato territoriale Fim Cisl, per essere nuovamente presenti con i candidati in KME e per la riconferma di Em moulds. “È per noi un segnale di ripartenza in un’azienda molto importante del territorio – sottolinea Casotti Bruno responsabile territoriale Fim Cisl Toscana Nord – . Ripartenza che è stata possibile grazie a chi ci ha sostenuto in questi anni difficili e a chi ha deciso di mettersi in gioco presentando la propria condidatura. Noi possiamo solo dire che metteremo il nostro impegno al cento per cento e se i lavoratori ci vorranno dare fiducia noi ci saremo!”

di Redazione