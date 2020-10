La gara doveva disputarsi oggi (ore 15) allo stadio Necchi-Balloni. In Eccellenza sempre legata alla pandemia rinviata Tau Calcio-Massese. L’Asl Toscana nord-ovest ha posto in isolamento fiduciario, a scopo cautelativo, secondo il principio della massima precauzione, l’intera squadra della Massese, in attesa dei risultati dei tamponi cui saranno sottoposti due calciatori sintomatici.

di Guido Casotti