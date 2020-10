Incidenti, a Lucca il tasso di mortalita’ piu’ alto della Toscana

Nel 2019 si sono verificati in Toscana 15.525 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 209 persone e il ferimento di altre 20mila: rispetto al 2018 diminuiscono vittime della strada (-12,6%), feriti (-2,9%) e incidenti (-1,9%). E’ quanto emerge dal rapporto Istat sugli incidenti stradali in Toscana. Il tasso di mortalità più alto è nella provincia di Lucca (dato che arriva a 7,7 contro una media regionale di 5,6), quello più basso a Pistoia e Firenze dove si attesta a 4,4. Oltre l’84% degli incidenti avviene tra le 8 e le 20 ma l’indice di mortalità raggiunge i valori più elevati nelle prime ore del giorno e in particolare nella fascia oraria tra le 2 e le 3 di notte. Il maggior numero di incidenti ovvero il 77% del totale si è verificato sulle strade urbane e ha provocato 110 morti: il periodo dell’anno dove ci sono più sinistri è tra giugno e settembre, a causa di una maggiore mobilità legate ai periodi di vacanza.

di Redazione