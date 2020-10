Jasmine Paolini sale ancora; al numero 94 della classifica mondiale WTA

Quindi nonostante l’eliminazione al primo turno nel torneo di Ostrava ad opera della forte olandese Arantxa Rus la giocatrice del TC Italia Forte dei Marmi si piazza ancora nella top 100 (hundred). Indubbiamente quella che stiamo vivendo è una stagione difficile per tutti anche nel mondo dello sport e se proprio vogliamo in particolare nel tennis. Ci spieghiamo: queste ragazze, ma il riferimento va anche al settore maschile, sono chiamate a trasferte spesso transoceaniche con repentini cambi di fuso orario e con tutte le procedure che devono seguire ogni qualvolta raggiungono un paese diverso. Non è facile adattarsi e andare avanti come se nulla fosse. Di sicuro quella del tennista è vita un pò da nomade e non da tutti. Tornando alla classifica di cui sopra l’unico neo se proprio vogliamo è che la Paolini non è più la migliore delle italiane preceduta da Camila Giorgi (75) e dalla pratese Martina Trevisan (83). Da segnalare infine anche la posizione dell’altra lucchese Jessica Pieri che si trova invece collocata al numero 292.

di Guido Casotti