Rinviato il 36° Premio Viareggio Sport, salta anche il Premio Barsanti e Matteucci

Ancora non c’era una data per la consegna dei premi nella ormai tradizionale formula della serata di gala al Principe di Piemonte nel penultimo lunedì di novembre. La macchina organizzativa era già in moto per portare come sempre a Viareggio i personaggi del momento del panorama sportivo nazionale. Prima della decisione finale dell’organizzazione, guidata dall’ingegnere Andrea Biagiotti, rinunciando anche a formula alternative senza partecipazione in presenza.

Non solo il Premio Viareggio Sport. Salta anche il XXI Premio Internazionale Barsanti e Matteucci, promosso dal Comune di Pietrasanta e presieduto ancora da Biagiotti, che dal 2000 premia i top manager e progettisti di fama del mondo dei motori. Un’altra iniziativa di alto livello della Versilia costretta, ovviamente, a fermarsi.

