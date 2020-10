Ucci-Ussi al rally Due Valli a caccia del primo posto nel Due Ruote Motrici

Paolo Andreucci e Anna Andreussi si presentano al via con la piccola di casa Peugeot, la nuova 208 Rally 4 di FPF Sport, vettura turbo 3 cilindri, con cui stanno attaccando la classifica del due ruote motrici. “Il rally di Sanremo, in ottica campionato era un passaggio importante per il nostro posizionamento in classifica – ha commentato il pluricampione Paolo Andreucci-. Purtroppo sappiamo tutti com’è finita e la scelta di non disputare il rally era l’unica percorribile. “Abbiamo fatto un buon lavoro durante i test – ha commentato la navigatrice Anna Andreussi-, in gara con molta probabilità troveremo il bagnato, soprattutto nel primo giro, ma avremo modo di migliorare il set up della nostra Peugeot 208 Rally 4 nel corso dello shakedown. Sabato la partenza verrà data dallo stadio “Bentegodi” di Verona e sarà alle 7.01. Dopo ogni giro di tre prove i concorrenti torneranno allo stadio scaligero per l’assistenza, e l’arrivo nel pomeriggio sempre al Parcheggio C dell’impianto veneto. La tabella tempi e distanze è stata aggiornata ed è stata accorciata la ps. “Porcara” nella sua parte iniziale, che passa da 7,05 km a 4,19 km.

di Guido Casotti