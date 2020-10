Vietate le visite dei famigliari nelle residenze per anziani fino a fine emergenza

L’obiettivo è quello di prevenire possibili trasmissioni di infezione e il contenimento del virus, in uno dei settori tra i più a rischio, come testimonia purtroppo il progressivo e quotidiano aumento di nuovi casi positivi registrati in questo periodo in Toscana. Anche in provincia di Lucca: alla Rsa Alba Serena di Maggiano a Lucca, 35 ospiti sono risultati positivi. I negativi sono stati isolati in un setting a parte e ripeteranno i tamponi a breve. Positivi anche 13 operatori, alcuni dei quali erano già a casa, in attesa del responso.

Non sarà consentito l’accesso ai familiari degli ospiti delle residenze, salvo situazioni particolari la cui valutazione è rimessa alle direzioni delle strutture; saranno sospesi anche i rientri in famiglia fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. Le comunicazioni avverranno tramite videochiamata. I nuovi ingressi dal domicilio e dall’ospedale avverranno tramite appositi moduli di accoglienza, garantendo così un ulteriore filtraggio di circa 10 giorni.

“Un atto doveroso per proteggere le persone più fragili e, quindi, più a rischio – dichiara il Presidente Giani -. Ci aspettano momenti complessi, ma l’esperienza, che abbiamo maturato durante la prima ondata del Covid, farà la differenza.”

di Redazione