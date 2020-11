Coronavirus, 224 positivi in provincia di Lucca; 2592 casi in Toscana; 32 decessi

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.512 (- 77) di cui 209 in terapia intensiva (+7). All’ospedale di Lucca 91 i ricoverati, di cui 14 in Terapia intensiva. All’ospedale Versilia 67 ricoverati, di cui 6 in Terapia intensiva. Ma vediamo nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore:

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 2592

RICOVERATI 1512 (- 77 rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 209 (+ 7 rispetto a ieri)

DECESSI 32 (età media 83,1 anni )

1 morto a Lucca

PROVINCIA DI LUCCA 224 (-19)

PIANA DI LUCCA 83 ( )

(Altopascio 5, Capannori 18, Lucca 49, Montecarlo 6, Pescaglia 3, Porcari 2)

VALLE DEL SERCHIO 47 ( )

(Bagnoi di Lucca 8, Barga 15, Borgo a Mozzano 3, Camporgiano 1, Castelnuovo 5, Coreglia 4, Gallicano 5, Minucciano 1, Piazza al Serchio 2, Sillano-Giuncugnano 1, Vagli Sotto 1, Villa Collemandina 1)

di Redazione