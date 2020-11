Covid, confermato il calo dei contagi; 47 decessi in Toscana

PROV. DI LUCCA - Calano ancora i casi positivi al covid-19. Sul territorio provinciale sono 76, -49 rispetto al giorno precedente; in Toscana se ne registrano 962, - 361. Resta invece alto il numero dei morti: 47 di cui 6 in provincia di Lucca.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 2.067 (-61 rispetto a ieri) di cui 296 in terapia intensiva (stabili rispetto al giorno precedente. All’ospedale di Lucca 96 i ricoverati, di cui 18 in Terapia intensiva. All’ospedale Versilia 112 ricoverati, di cui 10 in Terapia intensiva.

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 962 (-361)

RICOVERATI 2067 (-61 rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 296 (= rispetto a ieri)

DECESSI 47 (età media 83,4 anni )

6 morti a Lucca

PROVINCIA DI LUCCA 76 (-49)

PIANA DI LUCCA 30 (-30)

(Altopascio 6, Capannori 9, Lucca 13, Porcari 2)

VALLE DEL SERCHIO 4 (-4)

(Barga 1, Camporgiano 2, Piazza al Serchio 1)

VERSILIA 42 (-15)

(Camaiore 8, Forte dei Marmi 1, Massarosa 4, Pietrasanta 7, Seravezza 5, Stazzema 1, Viareggio 16 )