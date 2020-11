Frena il coronavirus; meno casi in provincia e in Toscana; 44 decessi

PROV. DI LUCCA - Sono 229 i positivi al covid-19 sul nostro territorio, -11 rispetto al giorno precedente. Sensibile diminuzione 1892 (-315) anche in Toscana. Resta alto invece il numero dei decessi (44) di cui 2 a Lucca.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid-19 sono 2.094 (+7) di cui 296 in terapia intensiva (+1). All’ospedale di Lucca 108 i ricoverati, di cui 17 in Terapia intensiva. All’ospedale Versilia 112 ricoverati, di cui 11 in Terapia intensiva. Ma ecco nel dettaglio i numeri della giornata:

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 1892 (-315)

RICOVERATI 2094 (+7 rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 296 (+1 rispetto a ieri)

DECESSI 44 (età media 82,2 anni )

2 morti a Lucca

PROVINCIA DI LUCCA 229 (-11)

PIANA DI LUCCA 91 (-32)

(Altopascio 14, Capannori 20, Lucca 47, Pescaglia 3, Porcari 7)

VALLE DEL SERCHIO 30 (=)

(Bagni di Lucca 5, Barga 2, Camporgiano 3, Castelnuovo 2, Castiglione 3, Coreglia 3, Fabbriche di Vergemoli 1; Gallicano 1, Minucciano 4, Pieve Fosciana 2, San Romano 1, Sillano-Giuncugnano 2, Villa Collemandina 1)

VERSILIA 108 (+11)

(Camaiore 25, Forte dei Marmi 2, Massarosa 21, Pietrasanta 11, Seravezza 8, Stazzema 1, Viareggio 40 )