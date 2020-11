Giallo o arancione ? A San Pellegrino in Alpe i colori si fondono

CASTIGLIONE GARFAGNANA - Sono arrivate troupes televisive da mezza Italia da Rai Uno alla Mediaset compreso il Capitan Ventosa di Striscia la notizia. Oltre a noi ne abbiamo contate ben 5, tutti per raccontare una situazione che per noi è normale e conosciuta.

San Pellegrino in Alpe è un borgo diviso a metà tra toscana ed Emilia Romagna e le due attività commerciali hanno locali sia a Lucca che a Modena dove però è fissato il domicilio fiscale per cui mercoledì mattina ristorante e bar erano regolarmente aperti. In realtà gli emiliani non potrebbero raggiungere San Pellegrino senza passare nel territorio di Lucca. Il discorso si complica poi all’interno dei bar a San Pellegrino quando si ordinano due caffè. Una cosa è certa: per gli undici abitanti di questo splendido borgo appenninico tutto questo clamore è a dir poco ingiustificato.