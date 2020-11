Il covid non ferma i volontari per l’iniziativa Sabato dell’Ambiente

Infatti, ogni ultimo sabato del mese i volontari custodi del consorzio scendono in campo, più esattamente vanno lungo i canali, i torrenti, i fiumi e laghi per raccogliere i rifiuti. L’iniziativa fa parte del progetto del Consorzio di Bonifica che rende il nome di “ salviamo le tartarughe” contro l’abbandono della plastica. Sono oltre 30 le associazioni che curano e vigilano sul territorio di competenza del consorzio che hanno aderito alla iniziativa ideata dall’ente e voluta dal suo presidente Ismaele Ridolfi. In tutto il territorio è notevole la quantità di rifiuti raccolti, i volontari raccolgono davvero di tutto , è giusto sottolineare che ultimamente c’è una diminuzione di rifiuti segno evidente di più rispetto per l’ambiente, le associazioni sono formate dal pensionati, lavoratori ma anche da tanti giovanissimi, qui ci troviamo a Paganico di Capannori, per questa occasione è stata fatta la scelta di non farli venire tutti insieme. Le operazioni sono proseguite con successo per tutta la mattina, il prossimo appuntamento sarà per sabato 28 novembre per chi volesse partecipare potrà trovare tutte le informazioni necessarie presso il consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

di Silvia Toniolo