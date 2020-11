ISOLEM: raccolti dal mare oltre 200 kg di rifiuti

Viareggio - E' stato tracciato il primo bilancio del progetto ISOLEM, isola ecologica marina, realizzato da Navigo, SEA Ambiente, La Cittadella della Pesca con il finanziamento della Regione Toscana e la collaborazione dell'amministrazione comunale di Viareggio e la Capitaneria di Porto

Il progetto consiste in una sinergia con la flotta dei pescherecci viareggini – in questa fase sperimentale 8 navi – per il conferimento dei rifiuti raccolti in mare nell’isola ecologica allestita sulla banchina commerciale. Per un totale di 84 operazioni di pesca, riconducibili a 42 giornate di attività nel periodo da fine agosto a fine settembre 2020 sono stati conferiti di 220 kg di rifiuti, in prevalenza composti da materia plastica (60%).

Le prime stime quantitative elaborate sui rifiuti raccolti da una singola barca per giorno, alle giornate lavorative effettuate in un anno (ca 150) porterebbero ad un quantitativo di rifiuti pari a circa 660 kg annui per peschereccio. Espandendo questo quantitativo all’intera flottiglia a strascico di Viareggio (40 barche), il risultato sarebbe pari a circa 26.6 tonnellate.

Nei prossimi mesi, gli impegni e gli obiettivi degli attori coinvolti, prevedono l’ampliamento dei pescatori coinvolti, e di attrezzare i porti sprovvisti, di un sistema di raccolta e di deposito in modo da sviluppare sinergie per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti in funzione di una crescita dell’economia circolare.