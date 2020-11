Nuovo Dpcm, scattano le limitazioni

Coprifuoco dalle 22 alle 5, centri commerciali chiusi nei fine settimana e nei festivi. Si fermano anche i musei e le mostre, ultimo tassello dell’offerta culturale. Si riduce al 50% la capienza massima sui mezzi pubblici. Confermata la didattica a distanza al 100 per 100 alle scuole superiori. Sono questi i punti fermi contenuti nel nuovo DPCM per limitare il contagio da coronavirus. Decreto che suddivide i territori e le regioni a seconda dell’indice di contagio. Secondo i parametri del ministero della salute – stando ai dati di oggi – la Regione Toscana sarà classificata come zona gialla, ovvero a rischio moderato. Rispetto alle altre zone, arancione e rossa, rispettivamente a rischio medio alto e alto, saranno consentiti gli spostamenti anche fuori regione. Bar e ristoranti potranno continuare la loro attività, come già previsto, fino alle 18. Rimarranno aperti tutta la settimana anche i negozi. Libertà che non sarà concessa, come detto nel fine settimana, per quelli situati all’interno dei centri commerciali. Misura che secondo gli esercenti interessati è ingiusta perché va a penalizzare in modo più incisivo solo una minoranza.

di Redazione