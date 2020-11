Ospedale San Luca: prosegue la mostra di Alessandro Conti

LUCCA - Verrà prorogata fino al termine del 2020 la mostra fotografica di Alessandro Conti dedicata all’emergenza Covid, allestita al primo piano dell’ospedale “San Luca” di Lucca.

La mostra fotografica si intitola #MEMORIA (“La salita ancora non è finita ma la vetta è più vicina della valle”) e raccoglie alcuni scatti effettuati dal fotografo Alessandro Conti all’interno del presidio ospedaliero e sul territorio, soprattutto nel corso dei mesi di marzo e aprile 2020. In particolare Conti è stato per tante ore (almeno 19 sessioni di lavoro) insieme agli operatori della Terapia Intensiva di Lucca, di giorno e di notte, senza intralciare la loro attività e con tutte le protezioni del caso. La mostra è organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest insieme all’Associazione Italiana Reporters Fotografi (AIRF) ed in collaborazione con Ge.Sat.