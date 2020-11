Ospedale Versilia secondo per ricoveri Covid; Del Dotto: “Presto per le riaperture”

VERSILIA - 42 nuovi contagiati in Versilia nelle ultime 24 ore, 57 casi il giorno prima. Rispetto ai 128 di domenica la curva del contagio si sta abbassando, in linea col dato provinciale e con quello toscano che va lentamente consolidandosi a quasi due settimane dall'ingresso della regione in zona arancione e poi rossa.

In Toscana oggi per la prima volta dopo oltre un mese i nuovi contagi sono scesi sotto la soglia psicologica dei mille: 962, dopo quasi tre settimane oltre i 2mila. Sarà la proiezione su scala settimanale a confermare la discesa. Ma intanto il calo consolidato che spinge il presidente Eugenio Giani ad essere fiducioso nel ritorno alla zona arancione.

Sul fronte ospedaliero la situazione resta complessa. La Asl Toscana nord ovest mostra numeri in controtendenza sui ricoveri complessivi in tutti gli ospedali dell’azienda. L’ospedale Versilia prosegue la sua corsa invece: siamo a 112 ricoverati di cui 11 in terapia intensiva, il secondo ospedale per ricoveri Covid dopo Livorno che ne ospita 113.

A verificare di persona come l’ospedale di Lido di Camaiore stia reggendo alla seconda ondata è stato il sindaco Alessandro Del Dotto, che invita a mantenere la massima prudenza.