Sciopero fiscale, Filcams Cgil ribatte alla Confcommercio

LUCCA - "Lo sciopero fiscale ? La consideriamo solo una provocazione da parte della Confcommercio perché non è certo questa la strada da seguire per risollevare le sorti dell'economia del paese".

La Cgil reagisce così all’annuncio dell’organizzazione del commercio in Toscana, pronta a non pagare più le tasse in segno di protesta contro lo Stato per non aver saputo tutelare le categorie economiche.

A Lucca la minaccia dello sciopero è stata rilanciata dal presidente di Confcommercio, Rodolfo Pasquini.