Stelleincorsia, Coldiretti Toscana dona Stelle di Natale al personale sanitario

PROV. LUCCA - Un gesto per ringraziare medici e infermieri impegnati in prima linea nella lotta al Covid, ma anche un modo per evitare di gettare al macero queste piante. Il settore del florovivaismo in Toscana registra perdite di oltre il 60%.

Colorate Stelle di Natale in regalo a medici e infermieri impegnati nella lotta al Covid. Al San Luca, per l’occasione erano presenti il sindaco, Alessandro Tambellini e i consiglieri regionali Vittorio Fantozzi, Valentina Mercanti, Elisa Montemagni e Mario Puppa. L’iniziativa, promossa da Coldiretti Toscana, vuole essere un ringraziamento per tutto il personale sanitario, ma anche un modo per non vedere le piante appassire e quindi gettare via a causa delle mancate vendite.

Solo nella zona della Versilia e di Massa Carrara si coltivano i due terzi del totale della produzione toscana di stelle natalizie. Circa 4 milioni di piante, per un fatturato complessivo tra i 15 ed i 17 milioni di euro, che rischia di andare al macero.

Il settore del florovivaismo è uno dei più toccati dalla pandemia. In Toscana valore del comparto è stimato in 940 milioni di euro grazie a quasi 3.500 imprese, che ora si trovano in gravissime difficoltà, con il fatturato crollato in media del 59,5%. Le perdite maggiori sono registrate proprio nella provincia di Lucca, dove il settore segna un -68%.