Tamponi e test sierologici alla Misericordia di Massarosa

MASSAROSA - La Misericordia di Massarosa sarà attrezzata per effettuare test seriologico, tamponi rapidi e molecolari. L'associazione di volontariato ha risposto ad un appello della Federazione Toscana delle Misericordie in un momento di particolare sofferenza che spesso mette in difficoltà il sistema con ritardi soprattutto nel refertare i test.

La Misericordia di Massarosa allestirà un ambulatorio predisposto per i tamponi e seguirà tutti i protocolli anti-contagio necessari. I test saranno refertati dalla Misericordia di Campi Bisenzio.

Nei prossimi giorni partirà il servizio è verrà data comunicazione del numero da chiamare per prenotarsi.

“Voglio ringraziare sinceramente la Misericordia – commenta il Sindaco Alberto Coluccini – che si impegna e facilita così i nostri cittadini che hanno necessità del tampone sia in termini di tempistiche, dato i ritardi a volte davvero consistenti, sia in termini di vicinanza con un punto sul territorio. Stiamo verificando in queste ore con ASL perchè il servizio possa diventare convenzionato e quindi gratuito, ma comunque seppur a pagamento è una prima importante risposta”