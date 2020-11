Tamponi nelle farmacie, manca l’ok della Regione

PROVINCIA DI LUCCA - L'ordine dei farmacisti e quello dei medici stanno lavorando per presentare un protocollo alla Regione Toscana per consentire anche ai farmacisti di poter eseguire i tamponi

E’ ancora impossibile, per i farmacisti, poter eseguire i test rapidi o i molecolari presso le farmacie del territorio. Durante la giornata si è tenuta una riunione tra l’ordine dei medici, l’ordine dei farmacisti, i sindacati e le amministrazioni comunali per tentare di superare un ostacolo burocratico che di fatto impedisce l’operatività del protocollo. I farmacisti infatti non rientrano nelle categorie che possono eseguire i tamponi ma la regione Lazio ha stilato un protocollo regionale che è riuscita a superare questo gap

L’idea è quella di poter dotare tutte le farmacie della provincia della possibilità di eseguire i test in sicurezza, in aree esterne alla farmacia stessa e ad un prezzo calmierato. Nelle prossime ore si terrà una riunione in Regione Toscana per presentare questo protocollo.