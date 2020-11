Tornano a salire i casi di covid-19 in provincia e in Toscana; 55 i decessi

PROV. DI LUCCA - Tornano purtroppo ad aumentare i tamponi positivi al covid-19. Sono 205 in provincia di Lucca (+51) e 2478 in Toscana (+556). Si registrano anche 55 decessi di cui 3 a Lucca.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid sono complessivamente 1.921 (+12) di cui 265 in terapia intensiva (+9). All’ospedale di Lucca 98 i ricoverati, di cui 17 in Terapia intensiva. All’ospedale Versilia 79 ricoverati, di cui 11 in Terapia intensiva. Ma vediamo nel dettaglio:

TOSCANA

NUOVI CONTAGIATI 2478 (+556)

RICOVERATI 1921 (+12 rispetto a ieri)

TERAPIA INTENSIVA 265 (+ 9 rispetto a ieri)

DECESSI 55 (età media 85 anni )

3 mort1 a Lucca

PROVINCIA DI LUCCA 205 (+51)

PIANA DI LUCCA 131 ( )

(Altopascio 16, Capannori 40, Lucca 60, Montecarlo 9, Pescaglia 2, Porcari 4)

VALLE DEL SERCHIO 35 ( )

(Bagni di Lucca 3, Barga 3, Borgo a Mozzano 4, Camporgiano 3, Castelnuovo 4, Coreglia 11, Gallicano 1, Minucciano 1, Piazza al Serchio 2, San Romano 2, Sillano-Giuncugnano 1)

VERSILIA 39 ( )

(Camaiore 10, Forte dei Marmi 2, Massarosa 4, Pietrasanta 4, Seravezza 2, Stazzema 1, Viareggio 16 )