Una nuova panchina rossa contro la violenza di genere

PIETRASANTA - Sono 177 i femminicidi avvenuti in Toscana nel periodo che va dal 2006 al 2019, una media di 12,6 l’anno. Praticamente più di uno al mese.

E’ questa una cifre più eclatanti che emerge dalla lettura del XII Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, presentato stamani dalla Regione Toscana alla vigilia della Giornata mondiale del 25 novembre. Nella maggior parte dei casi c’è una relazione intima al momento del femminicidio: non esclusivamente relazioni coniugali, ma una serie di rapporti in cui si instaura una relazione di potere tra uomo e donna.

Numeri ancora drammatici per un tema che non deve finire in secondo piano, soprattutto in questi tempi di pande mia quando il lockdown costringe alla convivenza forzata tra le mura domestiche.

Per questo in Versilia sono molte le iniziative, seppur virtuali, messe in campo dalle associazioni del territorio e dai Comuni per il 25 novembre. Tra i simboli della lotta alla violenza c’è la panchina rossa: una è appena stata installata nella piazza del Municipio di Pietrasanta.