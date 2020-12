Ciocchetto 2020, Scandola vola nella nebbia

Prima tappa del Rally del Ciocchetto caratterizzata dai banchi di nebbia. Il veneto (su Hyundai i20 R5)sembra avere qualcosa in piu' ma Andreucci (su Citroen C3 R5) lo insegue da vicino. Bene anche Tosi con la skoda. Domani seconda tappa in diretta su NoiTv

Scandola. Andreucci e Tosi. Hyundai, Citroen e Skoda. La prima tappa del Rally del Ciocchetto edizione 2020 è stata caratterizzata dalle R5 dei tre piloti che hanno dominato l’inizio gara con Scandola che è sembrato forse avere qualcosina in piu’ rispetto a tutti gli altri. Troppo presto comunque per poter azzardare un pronostico per una gara super avvincente che stavolta ha visto nella nebbia salita sul colle del Ciocco fin dal pomeriggio un elemento difficile da dominare. Quindi dopo anni in cui a farla da padrone erano stati una volta la neve, una volta la pioggia e una volta il fango oggi la scarsa visibilita’ ha messo a dura proba i 90 equipaggi sulle prove speciali della tenuta. Una tenuta per l’occasione super blindata, dove le norme anticovid hanno costretto a tenere fuori il solito pubblico del Rally di Natale. Lungo le strade deserte quindi solo i commissari di gara i fotografi e i cameramen. anche per questo domattina la nostra emittente vi proporra’ in diretta sul 10 e 510 del digitale terrestre ed anche in streaming la prova che porta proprio il nome di NoiTv sia nel passaggio delle 10.46 sia in quello delle 12.13 per poi accompagnarvi fino al termine del Ciocchetto 2020. Un rally che nel ricordo di Perissinot in 30 anni si è ritagliato uno spazio importantissimo nel panorama motoristico con piloti e addetti ai lavori che in Garfagnana chiudo l’annata sotto l’albero di Natale.