Commercio ambulante, concessioni fino al 2032

firenze - Il rinnovo delle concessioni per gli ambulanti fino al 2032 è stato approvato dalla giunta regionale, dopo la pubblicazione delle linee guida del ministero.

Si tratta del compimento di un lavoro iniziato due anni fa con l’approvazione del tacito rinnovo delle concessioni in Toscana, unica in Italia, che ha dato il via ad un percorso nazionale e che oggi si chiude con grande soddisfazione delle imprese e delle associazioni di categoria

Per le imprese del settore la fine di un incubo dopo le incertezze ed i timori degli ultimi anni, con il superamento di una norma europea che qualcuno aveva voluto applicare senza considerarne le conseguenze in termine di occupazione e sussistenza economica per migliaia di famiglie.