Contagi in calo in Toscana: da domenica in zona gialla

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 514 su 11.384 tamponi molecolari e 5.553 test rapidi effettuati. Lo riferisce il Presidente della Regione Eugenio Giani che ha annunciato il ritorno alla zona gialla da domenica 20 dicembre. Ieri i nuovi contagi erano stati 636 a fronte di oltre 11mila tamponi.

“La Toscana sarà zona gialla da domenica 20 dicembre” – ha scritto su Fb Giani nel tardo pomeriggio. “Per arrivare fino a qui abbiamo sacrificato molto: lavoro, affetti e abitudini. Ma siamo oggi una delle regioni con il più basso tasso di nuovi positivi. Per non vanificare gli sforzi, manteniamo la #ToscanasiCura evitando gli assembramenti e indossando la mascherina.”

La Toscana – dove l’indice Rt è sceso a 0.68 – passerà in zona gialla insieme a Campania, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano. La firma dell’ordinanza del Ministro Speranza è prevista per domani e l’ingresso in zona gialla da domenica.

“Oggi chiude l’area dedicata ai pazienti Covid all’ospedale Cosma e Damiano di Pescia. I 25 posti letto torneranno a disposizione della Medicina Interna” – così aveva postato su Fb il governatore questa mattina. “Un altro ospedale rientra nelle sue funzioni originarie, continuiamo a mantenere un comportamento responsabile per limitare il rischio di diffusione del virus.”