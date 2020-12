I negozi del Forte affrontano una crisi senza precedenti

FORTE DEI MARMI - La mancanza di clientela proveniente dalle altre regioni e, soprattutto dall'estero, sta mettendo in grossa difficoltà i negozi tradizionali del centro commerciale naturale, schiacciati tra caro affitti e commercio on line

La Toscana è tornata in zona arancione, condizione che consente la riapertura dei negozi e nuovamente lo spostamento tra i comuni all’interno della regione per comprovate esigenze. Questo, ovviamente, consente una timida boccata d’ossigeno per le attività di vendita al dettaglio, in special modo per l’abbigliamento. Ma esistono situazioni in cui la mancanza di clientela proveniente da altre regioni o dall’estero mantiene il livello di criticità estremamente alto. E’ il caso di Forte dei Marmi e del suo centro commerciale naturale, i cui negozianti si vedono costretti ad affrontare una crisi senza precedenti, con le strade vuote proprio in quella che doveva essere la domenica di inizio acquisti natalizi.

E sebbene i grossi brand riescano in qualche modo a superare la mancanza di clientela, il grosso problema è rappresentato dai negozi tradizionali che ancora resistono al caro affitti e al commercio on line.