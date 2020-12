Teatro del Giglio, restauro da 1,5 milioni di euro

LUCCA - Procedono a pieno ritmo i lavori di restauro e miglioramento del Teatro del Giglio per un importo totale di 1.5 milioni di euro di cui 846mila sono finanziati dalla Regione Toscana.

Gli interventi riguardano il restauro e l’automazione della buca d’orchestra , per 200 mila euro, che consentirà di modificarne in tempi brevi l’assetto a seconda delle esigenze, il rifacimento della pavimentazione in legno del palcoscenico e della buca per 120mila euro; la manutenzione straordinaria di quattro batterie di servizi igienici non compresi in un precedente intervento, per un totale di 180mila euro; la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici del palcoscenico delle scale principali, di emergenza e del terzo e quarto ordine per 350mila euro; e infine la sostituzione delle poltrone di entrambe le sale del Teatro del Giglio e del San Girolamo per per 230mila euro.

Questi lavori, intrapresi in un periodo di chiusura forzata permetteranno al Teatro del Giglio di ripartire alla fine dell’emergenza sanitaria con servizi, spazi e strutture rinnovate e più funzionali.